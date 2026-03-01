Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Nygrens med assist i Celtics upphämtning

Benjamin Nygren låg bakom en viktig reducering när Celtic hämtade upp 0–2 till 2–2 mot Rangers  i Old Firm-derbyt.

Foto: Bildbyrån


Rangers fick en drömstart på Ibrox Stadium. Youssef Chermiti gjorde både 1–0 och 2–0 inom den första halvtimmen och satte Celtic i brygga.

Efter drygt en timme kom vändningen. Benjamin Nygren slog ett precist inlägg som Kieran Tierney nickade in till 1–2.
I slutet kvitterade Reo Hatate på sin egen straffretur.

Derbyt slutade 2–2, vilket gör att Heart of Midlothian  behåller greppet om serieledningen i Scottish Premiership.

