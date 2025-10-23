Nyströms besked: Väljer Finland istället för Sverige

Paulina Nyström har representerat Sverige på ungdomsnivå.

Framöver väljer dock Häcken-spelaren att representera Finland.

– Jag är halvfinsk. Min mamma är från Finland och jag har alltid haft en koppling dit, säger hon till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Paulina Nyström har representerat Sverige på såväl F17 som U23-nivå, men nu väljer hon att ”byta” landslag.

Nyström har nämligen bestämt sig för att representera Finland istället.

– Jag är halvfinsk. Min mamma är från Finland och jag har alltid haft en koppling dit. På högtider och julafton har det alltid varit karelska piroger, och så har det varit vaggvisor på finska. Och har man dubbla medborgarskap får man spela för Finland. Det är inte svårare än så, säger hon till Sportbladet.

Nyström förklarar vidare att det varit aktuellt med spel i Sverige, men att Finland samtidigt känns som hemma.

– Det har varit aktuellt med Sverige också, men jag har en djup koppling till Finland och allt vad det innebär. Det känns hemma på något sätt.



