Nytt poängtapp för Arsenal – svenskduon startade

Stina Blackstenius och Smilla Holmberg fick chansen från start.

Ändå tappade Arsenal poäng igen i WSL.

Mot Birmingham blev det 1–1, och burop ekade på Emirates Stadium.

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Den tunga starten på Women’s Super League fortsätter för Arsenal. Inför lördagens hemmamatch mot Birmingham låg “Gunners” tia i tabellen efter fem omgångar, och det blev ingen vändning i dag heller.

Den här gången fick både Stina Blackstenius och Smilla Holmberg starta. För Blackstenius var det bara andra ligastarten för säsongen, och för Holmberg var det första gången hon startade en WSL-match den här säsongen.

Birmingham tog ledningen i andra halvlek, men Olivia Smith kvitterade för Arsenal. Trots ett tryck mot slutet lyckades hemmalaget aldrig göra segermålet, och vid slutsignalen ekade burop på Emirates Stadium.

Både Holmberg och Blackstenius byttes ut efter 77 minuter.