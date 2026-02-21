Nytt poängtapp för Kim Hellberg och Middlesbrough

Andra raka utan seger för Kim Hellbergs Middlesbrough.

Lördagens match mot Oxford slutade 0-0.

Foto: Alamy

Kim Hellberg har gjort succé sedan han tog över Middlesbrough. den svenske tränaren har tagit laget till en placering i den absoluta toppen av Championship.

Efter att ha tagit sex raka segrar föll ”Boro” mot toppkonkurrenten Coventry senast. Under lördagen tog de emot bottenlaget Oxford hemma på Riverside Stadium.

Det blev en ny missräkning för Middlesbrough när matchen slutade mållöst.

Hellberg och hans gäng ligger fortatt tvåa i tabellen, vilket innebär en direktuppflyttning till Premier League om de håller sig kvar.