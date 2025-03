Nytt rekord för längsta VAR-granskning i England

Sex minuter och 46 sekunder.

Så lång tid är det nya rekordet för VAR-granskning i England.

Detta inträffade under lördagens FA-cupmatch mellan Bournemouth och Wolves.

Ja, ni läste rätt. Sex minuter och 46 sekunder fick spelarna, ledarna och publiken på Vitality Stadium vänta på en VAR-granskning.



Det innebär även sannolikt ett nytt rekord i tid för en granskning med hjälp av VAR, skriver The Sun.



– Jag har aldrig varit på en arena där supportrar från båda lagen rasar över en VAR-granskning. Det är den längsta jag sett, och det kan vara den längsta granskningen i engelsk fotbolls historia, sade BBC-reportern Nizaar Kinsella i deras tv-sändning.



Situationen som föranledde granskningen var Bournemouths 2-0-mål som kom till via en kombination av Dean Huijsen and Milos Kerkez på en hörna.



Efter närmare sju minuter slog domaren fast att målet var ogiltigt och att Huijsen var offside.



Hur detta mottogs av supportrarna på arenan?



”Det är inte fotboll längre” och ”Det här är pinsamt” skanderades det på Vitality Stadium skriver The Sun.



Matchen i sig slutade 1-1 och har gick vidare till förlängning. Efter en mållös sådan vann sedan hemmalaget på straffar.