Nytt strul i Barcelona – Olmo kan missa resten av säsongen

FC Barcelona har ett problem.

De ser inte ut att ha haft råd att registrera Dani Olmo för spel under våren.

Därför kan 26-åringen missa resten av säsongen.

Det meddelar det spanska ligaförbundet via sin hemsida under onsdagen.

I uttalandet på hemsidan skriver de att Barcelona inte har haft ekonomiskt utrymme för att registrera Dani Olmo och Pau Victor för spel under våren.



Fallet har nu gått vidare till det spanska idrottsdepartementet (CSD) vars uppgift är att besluta kring de två spelarnas vara eller icke vara i de sista La liga-matcherna den här säsongen.



I och med att den katalanska klubben gjorde en vinst på 100 miljoner euro, över en miljard kronor, för sålda VIP-platser på Camp Nou kunde CSD godkänna registeringen av Olmo och Victor.



Här finns dock ett stort problem. Barcelona har inte tagit med affären ovan i sitt delbokslut för 2024/2025 som lämnades in till La Liga förra veckan. Det innebär således att klubben inte ser ut att ha haft råd att registrera de två spelarna.



Senast den 7 april väntas ett beslut från CSD fattas om spelarnas licenser ska återkallas eller inte. Skulle de göra det får Barcelona klara sig utan Olmo och Victor under resten av säsongen.



Ikväll spelar FC Barcelona den andra semifinalen i Copa del Rey mot Atletico Madrid. Den har avspark vid 21.30.