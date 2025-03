Oavgjort i svenskmötet i MLS

Svenskmöte i MLS i en match som slutade oavgjort.

Med fanns Emil Forsberg och Noah Eile som mötte Robin Jansson.



New York Red Bulls och Orlando City spelade 2–2 när flera svenskar möttes i MLS.



Emil Forsberg och Noah Eile ställdes mot Robin Jansson, där Forsberg och Jansson även bar kaptensbindlar för sina respektive lag.



Orlando tog ledningen två gånger om genom Martin Ojeda och Mario Pasalic, men New York kvitterade båda gångerna via Maxim Choupo-Moting och Dennis Gjengaar.

Eile och Jansson spelade hela matchen, medan Forsberg byttes ut i slutet.