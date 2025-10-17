Odefalk med dubbla assist i debuten för Pafos

Wilmer Odefalk har gjort debut i Pafos FC.

BP-lånet stod då för två assist efter att ha hoppat in med 20 minuter kvar att spela.



Foto: Bildbyrån

Wilmer Odefalk gjorde i kväll debut för Pafos FC. Då fick han en drömstart när han låg bakom mycket i lagets 4-0 seger.

Odefalk byttes in med drygt 20 minuter kvar av matchen och hann stå för två målgivande passningar när laget säkrade segern i den cypriotiska ligan.

Den svenske mittfältaren anslöt till Pafos FC i sommarfönstrets sista dagar på lån från BP för att få mer speltid på seniornivå.