Officelt: Superfinal ställs in

Den 27 mars skulle Spanien och Argentina mötas i årets upplaga av Finalissima i Qatar.

Nu meddelar UEFA att matchen ställs in på grund ar oroligheterna i regionen.

Finalissima är en finalmatch mellan de regerande mästarna från Europa respektive Sydamerika. 2026-års upplaga skulle därmed spelas mellan Spanien, som vann EM 2024, och Argentina, som vann Copa America 2024.

Matchen planerades spelas i Lusail i Qatar, på samma arena där VM-finalen 2022 avgjordes. Men någon ny superfinal blir det inte. UEFA meddelade under söndagen att matchen ställs in till följd av oroligheterna i regionen.

”Det är en stor besvikelse för UEFA och arrangörerna att omständigheterna och tidpunkten har gjort att lagen inte har fått chansen att tävla om detta prestigefyllda pris i Qatar – ett land som gång på gång har visat sin förmåga att arrangera internationella evenemang i världsklass i toppmoderna anläggningar”, skriver UEFA i ett pressmeddelande.

Enligt UEFA har man försökt hitta alternativa lösningar, bland annat att dela upp finalen i två matcher där en spelades i Madrid och en i Buenos Aires. De båda landslagens respektive scheman gick däremot inte att synka ihop och istället väljer UEFA att ställa in finalen.

Finalissima spelades första gången 1985 har har därefter arrangerats ytterligare två gånger, 1993 och 2022.