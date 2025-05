Officiellt: Bartosz Grzelak sparkas av Ujpest

Sedan sommaren 2024 har Bartosz Grzelak varit huvudtränare för ungerska Ujpest.

Nu har resan nått sitt slut.

Under lördagen står det klart att 46-åringen sparkas från klubben.



Under den senaste tiden har uppgifter om Bartosz Grzelak framtid i ungerska Ujpest varit på tapeten.



Detta med anledning av att klubben inte presterat på topp – och att Grzelak därför hänger löst.



Under lördagen står det också klart att svensken får lämna sitt jobb. Det bekräftar klubben på sin hemsida.



”Bartosz Grzelaks mandat som huvudtränare för klubben kommer att avslutas i dag”, står det i en kommuniké på Ujpest hemsida.



”Beslutet togs av klubbledningen efter långt övervägande, tillsammans med huvudtränaren, taget i beaktning lagets prestationer, utvecklingskurva och långsiktiga professionella mål.”



Vidare vill klubbpresidenten framföra att den tidigare AIK-tränarens jobb inte har varit i onödan.



”Vi skulle vilja tacka Bartosz Grzelak för hans arbete och engagemang. Han tog över tränarjobbet i vårt lag i en utmanande period, och i början av vår förnyelse på väg mot framgång lade han de första stenarna. Vi önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär!”



På måndag morgon kommer det att stå klart vem som tar över efter Grzelak, vilket Ujpest meddelar.



Bartosz Grzelak var huvudtränare för AIK mellan 2020 och 2022.

