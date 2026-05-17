Lagkaptenens triss i cupguld: ”Otrolig kul”

Hammarby vann Svenska Cupen-finalen mot BK Häcken.

Det var klubbens tredje cupguld på kort tid.

Hammarby gick in till finalen i svenska cupen som regerande mästare och motståndarna BK Häcken drömde om att bryta ”Bajens” cup-svit. Det blev inte som Häcken hade tänkt utan Hammarby kunde åter titulera sig vinnare av svenska cupen.

Det är Hammarbys tredje cup-guld på kort tid. 2023, 2025 och 2025 har Bajen titulerat sig mästare.

– Vad mycket det gör när man vinner något tillsammans och åstadkommer någonting. Jag har gjort det två gånger tidigare och att få göra det en tredje gång med den här gruppen är otroligt kul, säger Alice Carlsson i Expressens sändning.

Lagkapten Alice Carlsson säger att den storspelade målvakten, Melina Loeck, var en stor del till Bajens seger.

– Vi har en målvakt som storspelar och gör matchavgörande räddningar som är otroliga och att sen Mari kommer in och att vi får ny energi. Det är så jävla skönt att få in det målet.

Nyförvärvet Mari Nyhagen blev Hammarbys stora frälsare när hon lyckas få in bollen i mål efter en tilltrasslad situvation.

– Ja, jättekul för hennes skull och få komma in här och avgöra och få se vad som händer när man vinner saker med Bajen för det finns bara ett ställe man kan göra det och det är här.