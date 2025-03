Officiellt: Brasilien sparkar förbundskapten Dorival Junior

Brasilien förlorade med 4-1 mot Argentina i onsdagens VM-kvalmatch.

Nu har det brasilianska fotbollförbundet valt att sparka förbundskapten Dorival Junior.

Detta efter ett drygt år på posten.

Det var under onsdagen som Brasilien mötte Argentina i kvalet till VM 2026. Detta i en match som Brasilien förlorade med hela 4-1.



Det verkar även ha varit droppen som fick bägaren att rinna över för det brasilianska fotbollförbundet – som nu har valt att sparka förbundskapten Dorival Junior. Det rapporterar flera medier under fredagskvällen.



Således står Brasilien utan förbundskapten när man befinner sig mitt i kvalspelet till VM nästa år.



Det blev bara ett drygt år på posten för Dorival Junior och nu spekuleras det kring om Carlo Ancelotti och Jorge Jesus som möjliga efterträdare. Även Pep Guardiola görs gällande som potentiell efterträdare, enligt spanska Marca.



Just nu befinner sig Brasilien på en fjärdeplats i VM-kvalet. För att ta sig till VM i Nordamerika behöver man sluta topp sex.

