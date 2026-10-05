Officiellt: Listan över alla Golden Boy-finalister släppt

Listan över världens största talanger är här.

Golden Boy har nu släppt de 25 finalisterna för 2026.

Bland namnen finns några av världens mest lovande unga spelare.

Foto: Alamy

Nu står det klart vilka 25 spelare som gör upp om det prestigefyllda priset Golden Boy 2026.

Bland de nominerade återfinns flera tungviktare från Europas storklubbar. Barcelonas försvarstalang Pau Cubarsí, Paris Saint-Germains Warren Zaïre-Emery och Real Madrids Endrick finns alla med i kampen om utmärkelsen. Även namn som Estêvão i Chelsea och Ayyoub Bouaddi i Manchester City har tagit plats på den stjärnspäckade listan.

Samtliga finalister:

Pau Cubarsí – Barcelona Ayyoub Bouaddi – Manchester City Warren Zaïre-Emery – Paris Saint-Germain Yan Diomande – Real Madrid Luka Vušković – Brighton Victor Froholdt – Porto Myles Lewis-Skelly – Arsenal Rayan – Bournemouth Jorrel Hato – Chelsea Lennart Karl – Bayern München Estêvão – Chelsea Endrick – Real Madrid Junior Kroupi – Bournemouth Gianluca Prestianni – Benfica Konstantinos Karetsas – Borussia Dortmund Saïd El Mala – Köln Jon Martín – Real Sociedad Marc Bernal – Barcelona Finn Jeltsch – Stuttgart Kerim Alajbegović – Juventus

Wildcards