Officiellt: Listan över alla Golden Boy-finalister släppt
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Listan över världens största talanger är här.
Golden Boy har nu släppt de 25 finalisterna för 2026.
Bland namnen finns några av världens mest lovande unga spelare.
Nu står det klart vilka 25 spelare som gör upp om det prestigefyllda priset Golden Boy 2026.
Bland de nominerade återfinns flera tungviktare från Europas storklubbar. Barcelonas försvarstalang Pau Cubarsí, Paris Saint-Germains Warren Zaïre-Emery och Real Madrids Endrick finns alla med i kampen om utmärkelsen. Även namn som Estêvão i Chelsea och Ayyoub Bouaddi i Manchester City har tagit plats på den stjärnspäckade listan.
Samtliga finalister:
- Pau Cubarsí – Barcelona
- Ayyoub Bouaddi – Manchester City
- Warren Zaïre-Emery – Paris Saint-Germain
- Yan Diomande – Real Madrid
- Luka Vušković – Brighton
- Victor Froholdt – Porto
- Myles Lewis-Skelly – Arsenal
- Rayan – Bournemouth
- Jorrel Hato – Chelsea
- Lennart Karl – Bayern München
- Estêvão – Chelsea
- Endrick – Real Madrid
- Junior Kroupi – Bournemouth
- Gianluca Prestianni – Benfica
- Konstantinos Karetsas – Borussia Dortmund
- Saïd El Mala – Köln
- Jon Martín – Real Sociedad
- Marc Bernal – Barcelona
- Finn Jeltsch – Stuttgart
- Kerim Alajbegović – Juventus
Wildcards
- Xavi Espart – Barcelona
- Charalampos Kostoulas – Brighton
- Joane Gadou – Borussia Dortmund
- Franco Mastantuono – Fiorentina
- Rodrigo Mora – Roma
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