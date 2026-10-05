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Foto: Bildbyrån

Officiellt: Listan över alla Golden Boy-finalister släppt

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Daniel Karimi
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Listan över världens största talanger är här.
Golden Boy har nu släppt de 25 finalisterna för 2026.
Bland namnen finns några av världens mest lovande unga spelare.

Foto: Alamy

Nu står det klart vilka 25 spelare som gör upp om det prestigefyllda priset Golden Boy 2026.

Bland de nominerade återfinns flera tungviktare från Europas storklubbar. Barcelonas försvarstalang Pau Cubarsí, Paris Saint-Germains Warren Zaïre-Emery och Real Madrids Endrick finns alla med i kampen om utmärkelsen. Även namn som Estêvão i Chelsea och Ayyoub Bouaddi i Manchester City har tagit plats på den stjärnspäckade listan.

Samtliga finalister:

  1. Pau Cubarsí – Barcelona
  2. Ayyoub Bouaddi – Manchester City
  3. Warren Zaïre-Emery – Paris Saint-Germain
  4. Yan Diomande – Real Madrid
  5. Luka Vušković – Brighton
  6. Victor Froholdt – Porto
  7. Myles Lewis-Skelly – Arsenal
  8. Rayan – Bournemouth
  9. Jorrel Hato – Chelsea
  10. Lennart Karl – Bayern München
  11. Estêvão – Chelsea
  12. Endrick – Real Madrid
  13. Junior Kroupi – Bournemouth
  14. Gianluca Prestianni – Benfica
  15. Konstantinos Karetsas – Borussia Dortmund
  16. Saïd El Mala – Köln
  17. Jon Martín – Real Sociedad
  18. Marc Bernal – Barcelona
  19. Finn Jeltsch – Stuttgart
  20. Kerim Alajbegović – Juventus

Wildcards

  1. Xavi Espart – Barcelona
  2. Charalampos Kostoulas – Brighton
  3. Joane Gadou – Borussia Dortmund
  4. Franco Mastantuono – Fiorentina
  5. Rodrigo Mora – Roma

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