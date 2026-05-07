Officiellt: Dortmund-mittbacken lägger skorna på hyllan

Han har spelat i klubbar som Hoffenheim, Bayern München och Borussia Dortmund.

Nu har Niklas Süle fattat ett beslut.

Efter årets säsong är han inte längre professionell fotbollsspelare.

Det var inför säsongen 2022 som Borussia Dortmund värvade mittbacken Niklas Süle, 30, från rivalen Bayern München.

Fyra år och 109 matcher senare har tysken fattat ett beslut. Efter den sista matchen för säsongen, mot Werder Bremen borta, kommer Niklas Süle inte längre att spela professionell fotboll.

Under torsdagsmorgonen meddelar Dortmund att 30-åringen tackar för sig i samband med att hans avtal löper ut.

”Jag vill meddela att jag avslutar min karriär i sommar”, berättade Süle i podcasten Spielmacher enligt BVB.

Han låter även meddela att han fattade beslut efter en knäskada mot sin gamla klubb Hoffenheim.

”Det jag kände när vår läkare gjorde lådtestet i omklädningsrummet i Hoffenheim, tittade på fysioterapeuten och skakade på huvudet, och fysioterapeuten gjorde samma test och inte heller kände något stopp – då gick jag in i duschen och grät i tio minuter. I den stunden tänkte jag verkligen: ”Det är av”-

”När jag dagen efter kom till MR-undersökningen och fick det goda beskedet (att det trots allt inte var en korsbandsskada), var det för mig till tusen procent klart att det var över. Jag kunde inte föreställa mig något värre än att egentligen se fram emot tiden efteråt – att vara fri, åka på semester, spendera tid med mina barn – men samtidigt behöva bearbeta min tredje korsbandsskada”, avslutar 30-åringen.

På sin meritlista har Süle bland annat en Champions League-titel, fem Bundesliga-titlar och två tyska cuptitlar.