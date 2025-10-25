Officiellt: Ferguson får lämna sitt uppdrag

Efter en svag säsongsstart i League One agerar Peterborough United.

Darren Ferguson får lämna sitt uppdrag som manager.



Peterborough United bekräftar på söndagen att Darren Ferguson, 52, får lämna sitt uppdrag som huvudtränare. Laget har endast tagit tio poäng på de första 13 omgångarna i League One och ligger sist i tabellen.

Ferguson, son till Manchester United-legendaren Sir Alex Ferguson, har lett klubben sedan våren 2023 – hans fjärde sejour i Peterborough. Tidigare tränade han laget mellan 2007–2009, 2011–2015 samt 2019–2022.

Klubbens ordförande Darragh MacAnthony beskriver beslutet: