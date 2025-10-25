Officiellt: Ferguson får lämna sitt uppdrag
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Efter en svag säsongsstart i League One agerar Peterborough United.
Darren Ferguson får lämna sitt uppdrag som manager.
Peterborough United bekräftar på söndagen att Darren Ferguson, 52, får lämna sitt uppdrag som huvudtränare. Laget har endast tagit tio poäng på de första 13 omgångarna i League One och ligger sist i tabellen.
Ferguson, son till Manchester United-legendaren Sir Alex Ferguson, har lett klubben sedan våren 2023 – hans fjärde sejour i Peterborough. Tidigare tränade han laget mellan 2007–2009, 2011–2015 samt 2019–2022.
Klubbens ordförande Darragh MacAnthony beskriver beslutet:
– Beslutet var inte lätt, men jag tror att det är rätt för klubbens framtid. Darren är den bästa tränaren i Peterboroughs historia och en del av vår familj, säger han på klubbens hemsida.
Den här artikeln handlar om: