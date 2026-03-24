Officiellt: Griezmann lämnar Atletico Madrid för Orlando City

Nu är det bekräftat.

Antoine Griezmann byter Europa mot MLS.

Han ansluter till Orlando City efter säsongen.

Atlético Madrid meddelade under tisdagen att Antoine Griezmann lämnar klubben i sommar. Efter många år i spansk fotboll går flyttlasset vidare till USA och Orlando City.



– Jag är väldigt exalterad över att börja nästa kapitel i min karriär med Orlando City. Redan från mina första samtal med klubben kände jag en stark ambition och en tydlig vision för framtiden, och det talade verkligen till mig, säger Griezmann till Orlandos webbplats.

Den franske anfallaren har skrivit på ett avtal som sträcker sig till 2028, med möjlighet till förlängning. Enligt rapporter blir han en av ligans bäst betalda spelare.

35-åringen lämnar efter en lång karriär i La Liga, där han representerat Atlético Madrid, Real Sociedad och Barcelona, samt vunnit både VM och EM med Frankrike.