Officiellt: Jürgen Klopp klar för nytt uppdrag

Jürgen Klopp är för närvarande chef för fotboll i Red Bull-gruppen.

Nu tar tysken på sig ett nytt uppdrag som en expert för den tyska ligaförbundet.

Foto: Alamy

Jürgen Klopp har inte haft ett tränarjobb sedan han lämnade Liverpool sommaren 2024 där han var med och tog klubben till ett ligatitel och en Champions League-titel.

Efter att han lämnat England har han varit chef för fotboll för Red Bull-gruppen.

Nu står det klart att han, vid sidan av Red Bull-jobbet, kommer att ingå i en expertgrupp för det tyska fotbollförbundet. Där är syftet att utveckla den tyska fotbollen.

Klopp har även varit tränare för tyska Mainz och Dortmund.