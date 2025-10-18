Officiellt: Jürgen Klopp klar för nytt uppdrag
Jürgen Klopp är för närvarande chef för fotboll i Red Bull-gruppen.
Nu tar tysken på sig ett nytt uppdrag som en expert för den tyska ligaförbundet.
Jürgen Klopp har inte haft ett tränarjobb sedan han lämnade Liverpool sommaren 2024 där han var med och tog klubben till ett ligatitel och en Champions League-titel.
Efter att han lämnat England har han varit chef för fotboll för Red Bull-gruppen.
Nu står det klart att han, vid sidan av Red Bull-jobbet, kommer att ingå i en expertgrupp för det tyska fotbollförbundet. Där är syftet att utveckla den tyska fotbollen.
Klopp har även varit tränare för tyska Mainz och Dortmund.
