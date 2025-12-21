Officiellt: London City Lionesses sparkar tränaren

Trots en imponerande debut i WSL och uppflyttning till högstaligan lämnar Jocelyn Prêcheur London City Lionesses.

Klubben meddelar att man vill inleda en ny strategisk riktning inför nästa fas av utvecklingen.



Jocelyn Prêcheur ledde London City Lionesses till högstaligan under sin första säsong och tog laget till en imponerande sjätteplats i WSL som nykomling.

Nu meddelar klubben att Prêcheur får lämna sin position. I ett uttalande skriver London City Lionesses:



”Efter noggrant övervägande anser klubben att tiden nu är mogen att inleda en ny cykel och följa en annan strategisk inriktning inför nästa fas av klubbens utveckling.”

I truppen finns de svenska spelarna Sofia Jakobsson, Julia Roddar och Kosovare Asllani. Vem som tar över tränaransvaret är ännu inte klart.