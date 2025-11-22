Officiellt: Parma värvar Guaita efter målvaktskris

Parmas förstemålvakt Zion Suzuki skadade sig i november och blir borta i flera månader.

Nu har Serie A-klubben agerat snabbt och värvat Vicente Guaita från Celta Vigo.

Parma har haft en tung period i Serie A och förlorade nyligen sin ordinarie målvakt Zion Suzuki, som väntas stå över upp till fyra månader på grund av skada.

För att täcka upp på målvaktsposten har klubben snabbt gjort klart med Vicente Guaita, 38, som skrivit kontrakt fram till juni 2026.



Spanjoren har en gedigen erfarenhet, bland annat som förstemålvakt i Crystal Palace mellan 2018 och 2023, och kommer närmast från två säsonger i Celta Vigo där han spelade med Williot Swedberg och Carl Starfelt.