Officiellt: Ronaldo avstängd i 30 dagar

Cristiano Ronaldo har stängts av i 30 dagar och fått böter på 255 euro.

Beslutet har fattats av det portugisiska fotbollsförbundet.

Det kommer efter att han lämnade landslagets läger i Danmark.

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Cristiano Ronaldo har stängts av i 30 dagar och dessutom bötfällts med 255 euro.

Beslutet har fattats av det portugisiska fotbollsförbundet, efter att Ronaldo lämnade landslagets läger i Danmark.

Ronaldo hade själv föreslagit ett straff efter att ha bett om ursäkt för det.

Straffet väcker nu frågor om Ronaldos framtid i landslaget. Den portugisiske stjärnan, som spelar i Al-Nassr, har länge varit lagkapten för Portugal.