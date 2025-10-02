Officiellt: Rösler tar över tysk klubb

Tidigare Malmö FF-tränaren Uwe Rösler tar över som huvudtränare för Bochum.

Kontraktet sträcker sig till 2027.

Ute Rösler, 56, lämnar interimsuppdraget som David Siebers haft i klubben och tar över det tyska laget från och med måndag. Siebers återgår efter matchen mot Kaiserslautern till sin roll i Bochums U19-lag.

– Jag ser David Siebers som en stor tränartalang och önskar honom all lycka till. Jag är säker på att jag tar över ett intakt lag och ser redan fram emot utmaningen, säger Rösler i ett uttalande.

Bochum ligger just nu näst sist i 2. Bundesliga efter sju omgångar, och klubbledningen hoppas att Röslers internationella erfarenhet kan ge laget stabilitet och förbättra resultaten.

– Vi är glada över att ha hittat en riktigt erfaren tränare i Uwe Rösler, som har satt avtryck internationellt och imponerade på oss med sin expertis och pondus, säger Bochum-höjdaren Ilja Kaenzig. – Vi hoppas han kan lyfta laget och ta oss uppåt i tabellen så snart som möjligt.