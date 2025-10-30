Officiellt: Spalletti tar över Juventus

Luciano Spalletti tar över som ny chefstränare i Juventus.

65-åringen har skrivit på till sommaren 2026 – och ersätter Igor Tudor.



Efter att Igor Tudor fått lämna sitt uppdrag står det nu klart att Luciano Spalletti tar över som ny chefstränare för Juventus .

Klubben bekräftar att kontraktet gäller till sommaren 2026.

Spalletti, 65, återvänder därmed till klubbfotbollen efter en period som förbundskapten för Italiens landslag, där han fick lämna tidigare i år.



Den rutinerade tränaren har en lång meritlista bakom sig – med Serie A-titeln med Napoli 2023, två Coppa Italia-titlar med Roma, samt framgångsrika år i Inter och Zenit S:t Petersburg.

För Juventus innebär tränarbytet ett försök att vända en svag säsongsstart. Laget ligger just nu sjua i Serie A.