Officiellt: Stahre lämnar Stabæk

Mikael Stahre avslutar sin tid i Stabæk efter att ha säkrat klubbens plats i Obos-ligan.

– Mitt mål var tydligt, jag är väldigt stolt, säger han till klubbens hemsida.



Mikael Stahre tog över Stabæk under augusti med uppdraget att rädda laget kvar i norska andraligan, och lyckades. Klubben bekräftar nu att det inte blir någon fortsättning för svensken.

– Vi vill tacka Micke för hans arbete och imponerande insats under hösten. Hans ledarskap och taktiska kunskap har lyft både spelare och laget, säger sportchef Thomas Finstad.

Stahre själv uttrycker stolthet över uppdraget:

– Mitt mål var tydligt, att behålla vår plats i ligan under press. Vi vände en lång negativ trend tillsammans, något jag är väldigt stolt över. Tack till hela Stabæk-familjen för tiden här.

Samtidigt har det ryktats om att Stahre kan bli assisterande tränare i bulgariska Ludogorets, där Per-Mathias Høgmo nyligen tillträtt som huvudtränare.