Officiellt: Tatjana Haenni gör historia – blir ny vd i RB Leipzig

RB Leipzig presenterar en banbrytande förändring i klubbens ledning.

Tatjana Haenni tar över vd-rollen vid årsskiftet och blir därmed den första kvinnan någonsin att leda en Bundesliga-klubb på den posten.

Foto: Bildbyrån

RB Leipzig meddelade under onsdagen ett beslut som skriver historia inom tysk fotboll. Klubben har utsett Tatjana Haenni till ny verkställande direktör, och hon tillträder tjänsten den 1 januari.



Utnämningen innebär att Haenni blir den första kvinnan någonsin att axla vd-rollen i en Bundesliga-förening.

– Jag ser verkligen fram emot att börja i januari och att få en djupare inblick i klubbens verksamhet. Tillsammans vill vi bygga vidare på det framgångsrika arbete som redan gjorts och fortsätta jaga våra högt ställda mål, säger hon i klubbens pressmeddelande.

Haenni har en gedigen bakgrund inom sporten. Hon har tidigare representerat Schweiz som landslagsspelare och därefter arbetat i både Fifa och Uefa.

Dessutom har hon varit sportchef i den amerikanska proffsligan National Women’s Soccer League, vilket ger henne lång erfarenhet av internationell fotboll på högsta nivå.