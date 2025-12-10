Officiellt: Tatjana Haenni gör historia – blir ny vd i RB Leipzig
RB Leipzig presenterar en banbrytande förändring i klubbens ledning.
Tatjana Haenni tar över vd-rollen vid årsskiftet och blir därmed den första kvinnan någonsin att leda en Bundesliga-klubb på den posten.
RB Leipzig meddelade under onsdagen ett beslut som skriver historia inom tysk fotboll. Klubben har utsett Tatjana Haenni till ny verkställande direktör, och hon tillträder tjänsten den 1 januari.
Utnämningen innebär att Haenni blir den första kvinnan någonsin att axla vd-rollen i en Bundesliga-förening.
– Jag ser verkligen fram emot att börja i januari och att få en djupare inblick i klubbens verksamhet. Tillsammans vill vi bygga vidare på det framgångsrika arbete som redan gjorts och fortsätta jaga våra högt ställda mål, säger hon i klubbens pressmeddelande.
Haenni har en gedigen bakgrund inom sporten. Hon har tidigare representerat Schweiz som landslagsspelare och därefter arbetat i både Fifa och Uefa.
Dessutom har hon varit sportchef i den amerikanska proffsligan National Women’s Soccer League, vilket ger henne lång erfarenhet av internationell fotboll på högsta nivå.
