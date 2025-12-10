Officiellt: Wolff Eikrem lämnar Molde FK

Magnus Wolff Eikrem lämnar Molde FK.

Det bekräftar klubben under onsdagen.

– Vi skiljs åt som vänner med djup ömsesidig respekt för vad vi har uppnått tillsammans, säger sportchef Strandhagen.

Den norske fotbollsprofilen Magnus Wolff Eikrem spelade tre säsonger i Malmö FF innan han efter 2017 års säsong tog steget till Seattle Sounders FC. Vistelsen i USA blev dock kortvarig – redan efter sex månader återvände han till Molde FK.

Totalt har den offensiva spelaren noterats för 87 mål och 104 assist på 354 tävlingsmatcher i Molde-tröjan. Men nu står det klart att han lämnar klubben.

– Vi har haft bra, långa och ärliga samtal med Magnus. Vårt erbjudande innebar en förlängning av hans spelarkarriär kombinerat med en gradvis övergång till en tränar- och utvecklingsroll i vår sportsliga apparat, säger Ole Jakob Strandhagen till hemsidan.

– Vi ville dra nytta av hans unika fotbollstänkande, vision och erfarenhet även utanför planen för att bygga framtiden, fortsätter sportchefen.

Eikrem vill dock fortsätta satsa på sin karriär fullt ut.

– Vi har stor respekt för det. Även om vi gärna hade sett honom följa med på vår resa i en ny roll redan nu, skiljs vi åt som vänner med djup ömsesidig respekt för vad vi har uppnått tillsammans, säger Strandhagen.