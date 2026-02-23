Olivia Smith till sjukhus – Arsenal vidare till kvartsfinal

Arsenal välkomnade Bristol City.

Hemmalaget vann med 3–0 men en otäck kollision inträffade.

Olivia Smith kördes akut till sjukhus.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Arsenal vann mötet mot Bristol City efter mål av Kim Little, Victoria Pelova och Frida Maanum.

I andra halvlek skedde en otäck skada. Arsenals Olivia Smith kolliderade med en motspelare och slog i huvudet. Skadan beskrivs i engelsk press som en ”skräckskada”. Smith lämnade planen på bår och med ett nackskydd och åkte direkt till sjukhus. Klubben har ännu inte kommunicerat omfattningen på Smiths skada.

Foto: Alamy

Stina Blackstenius och Smilla Holmberg blev inbytta i matchen. Segern tog Arsenal vidare till kvartsfinal i FA-cupen.