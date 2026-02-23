Olivia Smith till sjukhus – Arsenal vidare till kvartsfinal
Arsenal välkomnade Bristol City.
Hemmalaget vann med 3–0 men en otäck kollision inträffade.
Olivia Smith kördes akut till sjukhus.
Arsenal vann mötet mot Bristol City efter mål av Kim Little, Victoria Pelova och Frida Maanum.
I andra halvlek skedde en otäck skada. Arsenals Olivia Smith kolliderade med en motspelare och slog i huvudet. Skadan beskrivs i engelsk press som en ”skräckskada”. Smith lämnade planen på bår och med ett nackskydd och åkte direkt till sjukhus. Klubben har ännu inte kommunicerat omfattningen på Smiths skada.
Stina Blackstenius och Smilla Holmberg blev inbytta i matchen. Segern tog Arsenal vidare till kvartsfinal i FA-cupen.
