Milan ville inte ha kvar Divock Origi när han kom tillbaka från sin utlåning.

Zlatan Ibrahimović skickade honom i stället till juniorerna.

– Det handlade om business, säger belgaren nu.

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Divock Origi lånades ut från Milan till Nottingham Forest, men lånet blev en besvikelse. När han kom tillbaka var han inte önskad i klubben, och Zlatan Ibrahimović, som då var senior advisor åt Milans ägare, ville att han skulle träna med juniorerna.

Nu berättar 31-åringen om tiden i den belgiska tidningen HLN.

– Det handlade om business. Jag var såklart inte nöjd, men jag har lämnat det bakom mig nu. Zlatan förblir en legend, säger Origi till HLN.

Den högavlönade anfallaren fick inte träna med förstalaget, och det som följde var en två år lång kontraktstvist med klubben. I juni slutade han, och den sista matchen blev alltså med Nottingham Forest.

Origi är mest känd för sin tid i Liverpool, där han bland annat gjorde 2–0 målet i Champions League-finalen mot Tottenham 2019.