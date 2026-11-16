Arsenal och Jurriën Timber är överens om ett nytt kontrakt, enligt uppgifter.

Högerbackens nuvarande avtal går ut 2028.

Nu belönas han för sina insatser med ett förbättrat avtal.

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Jurriën Timber har blivit en av Mikel Artetas mest betrodda försvarare, och nu ser han ut att stanna i Arsenal i många år till. Enligt The Athletic är klubben och den 25-årige nederländaren överens om ett nytt och förbättrat kontrakt till 2032.

Timber kom till Arsenal från Ajax 2023 och spelade 30 ligamatcher när Arsenal vann Premier League förra säsongen och blev uttagen i PFA:s årslag. Totalt har han gjort 105 matcher för klubben, med sju mål och elva assist.

Förlängningen är en del av Arsenals arbete med att behålla sin position i toppen av engelsk fotboll. Arteta skrev på ett nytt fyraårskontrakt i oktober, och klubben förhandlar även med Declan Rice om ett nytt avtal.