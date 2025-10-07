Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Oroväckande för Bajen – Carlsson av skadad

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Oroväckande för Hammarby.
Alice Carlsson tvingades bryta kvällens möte med SK Brann.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har åkt på en tung smäll.

Lagkapten Alice Carlsson tvingades bryta kvällens Europa Cup-möte med SK Brann.
30-åringen satte sig ner i slutet av den första halvleken och efter att ha fått behandling en stund konstaterades det att kaptenen inte kunde fortsätta. Simone Boye kom in istället.

Ytterligare tungt för Hammarby är om Carlsson blir borta en längre tid, detta då toppmöte med BK Häcken väntar i helgen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt