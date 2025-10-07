Oroväckande för Bajen – Carlsson av skadad

Oroväckande för Hammarby.

Alice Carlsson tvingades bryta kvällens möte med SK Brann.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har åkt på en tung smäll.

Lagkapten Alice Carlsson tvingades bryta kvällens Europa Cup-möte med SK Brann.

30-åringen satte sig ner i slutet av den första halvleken och efter att ha fått behandling en stund konstaterades det att kaptenen inte kunde fortsätta. Simone Boye kom in istället.

Ytterligare tungt för Hammarby är om Carlsson blir borta en längre tid, detta då toppmöte med BK Häcken väntar i helgen.