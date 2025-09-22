Ousmane Dembélé vinner Ballon d’Or

Ousmane Dembélé är världens bästa fotbollsspelare.

Fransmannen har denna måndagskväll tilldelats Ballon d’Or.

Detta för första gången någonsin.

Foto: Bildbyrån

Vi har en helt ny Ballon d’Or-vinnare på herrsidan.

Paris Saint Germain-stjärnan Ousmane Dembélé har denna måndagskväll tilldelats priset, för första gången någonsin.

– Jag har verkligen inga ord. Det har varit ett otroligt år med Paris Saint-Germain. Det har också hänt väldigt mycket under min karriär. Förlåt, jag är lite stressad, som ni ser. Det är inte lätt. Jag har vunnit den här trofén och Ronaldinho, en fotbollslegendar, överräckte den till mig. Det är verkligen något exceptionellt, säger han bland annat i sitt tacktal.

Ousmane Dembélé stod för en fantastisk säsong ifjol och var bland annat instrumental i att PSG tog hem sin första Champions League-titel någonsin.

Den gångna säsongen noterades 28-åringen för totalt 35 mål och 16 assist på 53 matcher.