Pa Konate hyllas stort i Finland: ”Absolut mästarklass”

Det var i somras som Pa Konate värvades av Kups.

Nu hyllas han stort för sina insatser i Finland.

”Vem hade kunnat tro att skillnaden kunde vara så stor”, skriver Ilta-Sanomat.

Foto: Alamy

Det var under sommaren som den förra Malmö FF-spelaren Pa Konate anslöt till den finska mästarklubben Kups på fri transfer.

Sedan dess har 31-åringen imponerat stort då Kups är på väg att försvara sin titel från ifjol. Totalt sett har Pa Konate spelat sju matcher för sin nya klubb – som under söndagen besegrade Helsingfors-klubben HJK med 3-1.

Nu pekas den svenske försvararen ut som en av flera nyckelvärvningar för Kups under sommaren.

”Båda klubbarna värvade flera spelare, men vem hade kunnat tro att skillnaden kunde vara så stor till Kups favör? Av Kups värvningar håller Piotr Parzyszek, Pa Konate och Taneli Hämäläinen absolut mästarklass, medan HJK:s nyförvärv hade haft svårt att platsa i Haka”, skriver fotbollstyckaren Tuukka Kotimäki i Ilta-Sanomat.

Pa Konate har, förutom MFF, spelat för klubbar som SPAL, Östers IF, Cincinnati och GIF Sundsvall.