Pajor hjälte för Barça – vann El Clásico

Barcelona tog emot Real Madrid i Liga Feminine.

Då blev polskan Ewa Pajor hjälte för Barcelona i 4–0-segern.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställdes Barcelona mot Real Madrid i ett El Clásico. Från start fanns svenskan Filippa Angeldahl med i Real Madrid.

Det blev dock ingen rolig tillställning för svenskan, som senare byttes ut i andra halvlek. Barcelonas anfallsstjärna Ewa Pajor smällde in dubbla mål inom loppet av en halvtimme.

Med dryga kvarten kvar tilldelades Real Madrid en straffspark efter en VAR-granskning. Då klev Caroline Weir fram – och sumpade chansen till reducering.

I stället vände det åt andra hållet och Barcelona gjorde två snabba mål på tilläggstid. Matchen slutade 4–0 till Barça.

Barcelona toppar Liga Feminine med 30 poäng och tvåan Real Madrid ligger på 23.