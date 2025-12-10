Paul Pogba investerar i saudisk kamelracing

Paul Pogba är inte längre bara fotbollsspelare.

Nu har han investerat pengar i ett kamelracing-lag från Saudiarabien.

– I slutet av dagen är sport sport, säger Pogba till BBC.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Paul Pogba var avstängd från all typ av fotbollen på grund av en dopingskandal som ägde rum år 2023, när han spelade för Juventus. Nyligen gjorde han comeback på planen när han hoppade in i Monacos match mot Rennes.

Under onsdagen pryds de brittiska tabloiderna av Pogbas namn, men det har inte med fotboll att göra.

Istället handlar det om kameler – då han har investerat i det saudiska kamelracinglaget Al Haboob. Fransmannen har köpt in sig som delägare i klubben och kommer även att vara ambassadör för världens första professionella kamelracing-lag som tävlar runt om i mellanöstern.

– Jag har tittat på en hel del race på YouTube och ägnat tid åt att göra research på min fritid för att försöka förstå teknikerna och strategierna, säger Pogba till BBC och fortsätter:

– Det som stack ut för mig är hur mycket engagemang det krävs av alla inblandade. I slutet av dagen är sport sport. Det kräver hjärta, uppoffring och lagarbete.

Vad är då Paul Pogbas drömmar med den sport han nyligen investerat i?

– Att äga världens dyraste kamel en dag skulle vara ett vackert ögonblick – något roligt, något meningsfullt och något som gör mig exalterad. Kanske vi en dag får det att hända, avslutar han.