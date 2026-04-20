Pekar ut Torres som framtida Liverpool-tränare: ”Definitivt”

Fernando Torres lade skorna på hyllan år 2019.

Nu pekar Fernando Llorente ut spanjoren som en framtida tränare för Liverpool.

– Jag tror att Fernando kommer att bli en stor tränare, säger Llorente till Hajper.

Under sina år i Liverpool gjorde Fernando Torres 81 mål på 142 matcher och var mycket omtyckt av publiken på Anfield.

Sedan 2019 har dock den före detta anfallaren inte spelat professionell fotboll utan i stället sadlat om till tränare.

Då menar den före detta Tottenham-spelaren Fernando Llorente att Torres en dag skulle göra ett bra som som tränare för Liverpool.

– Fernando Torres som Liverpool-tränare en dag? Definitivt, säger Llorente till sajten Hajper.

Vidare berättar Llorente att Torres inte har valt den vanliga vägen in i tränaryrket, men att han tycker om den.

– Han har tagit en annan väg än Cesc Fàbregas. Han har haft tålamod och föredragit att börja steg för steg med ungdomslag för att samla erfarenhet.

Framgent tror dock spanjoren att hans landsman har rätt verktyg för att bli en meriterad och duktig manager.

– Jag tror att Fernando kommer att bli en stor tränare eftersom han hade en otrolig karriär, kan mycket om fotboll och säkert har förberett sig för rätt ögonblick att ta steget.

Utöver Liverpool spelade Fernando Torres för klubbar som Atlético Madrid, Milan och Chelsea.