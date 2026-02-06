Pernille Harder historisk i segern – Eriksson från start

Pernille Harder, 33, är historisk.

Hon blev tvåmålskytt i fredagens seger och nådde därmed en ny milstolpe.

Bayern München vann med 4–1.

Foto: Alamy

Bayern München mötte Freiburg under fredagskvällen. Då fick mittbacken Magdalena Eriksson förtroende från start och svenskbekantingarna Pernille Harder och Momoko Tanikawa fick även dem förtroende från start.

I den 27:e minuten kunde Pernille Harder ge gästerna ledningen i de 27:e minuten. Precis innan halvlekspaus kunde hemmalaget kvittera genom Lisa Kolb. Men Pernille Harder var inte nöjd där. I den 58:e minuten gav hon gästerna åter igen ledningen.

I samband med hennes andra mål för kvällen nådde hon en stor milstolpe. Danskan gjorde sitt hundrade mål i Bundesliga.

Även Edna Imade och Linda Dallmann kunde skriva in sig i gästernas målprotokoll och skrev slutresultatet till 1–4.

Magdalena Eriksson fick spela hela matchen.