Pernille Harder historisk i segern – Eriksson från start

Pernille Harder, 33, är historisk.
Hon blev tvåmålskytt i fredagens seger och nådde därmed en ny milstolpe.
Bayern München vann med 4–1.
Bayern München mötte Freiburg under fredagskvällen. Då fick mittbacken Magdalena Eriksson förtroende från start och svenskbekantingarna Pernille Harder och Momoko Tanikawa fick även dem förtroende från start.
I den 27:e minuten kunde Pernille Harder ge gästerna ledningen i de 27:e minuten. Precis innan halvlekspaus kunde hemmalaget kvittera genom Lisa Kolb. Men Pernille Harder var inte nöjd där. I den 58:e minuten gav hon gästerna åter igen ledningen.
I samband med hennes andra mål för kvällen nådde hon en stor milstolpe. Danskan gjorde sitt hundrade mål i Bundesliga.
Även Edna Imade och Linda Dallmann kunde skriva in sig i gästernas målprotokoll och skrev slutresultatet till 1–4.
Magdalena Eriksson fick spela hela matchen.
