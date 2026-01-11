Peterson målskytt i kryssmatch
Kristoffer Peterson slog till med mål.
Svensken nätade för Fortuna Sittard mot Go Ahead Eagles.
Kristoffer Peterson förlängde med sitt Fortuna Sittard i fjol. Under söndagen ställdes de mot Go Ahead Eagles där svenskarna Victor Edvardsen och Oscar Pettersson huserar.
Peterson stod för matchens första mål i den 36:e minuten. Go Ahead Eagles vände sedan till 2–1. Då lyckades Fortuna Sittard kvittera i den 93 minuten.
Målet blev Petersons tredje för säsongen.
