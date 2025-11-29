Peterson målskytt – slog till mot gamla klubben
Kristoffer Peterson skrev under fredagen på ett nytt kontrakt.
Under lördagen nätade han för sitt Fortuna Sittard.
Kristoffer Peterson kritade under fredagen på ett kontrakt till 2028 med nederländska Fortuna Sittard.
Under lördagen ställdes Fortuna Sittard mot Heracles Almelo i Eredivisie och svensken fick jubla för första gången sedan i mars.
Peterson stod för lagets enda mål i matchen som slutade 1–1. Senast han nätade var mot just Heracles för 266 dagar sedan.
Peterson har tidigare representerat Heracles Almelo men även Utrecht och Roda.
31-åringen spelade för svenska Sävedalens IF innan det bar av mot Liverpools akademi 2011.
