Peterson målskytt – slog till mot gamla klubben

Kristoffer Peterson skrev under fredagen på ett nytt kontrakt.

Under lördagen nätade han för sitt Fortuna Sittard.

Foto: Alamy

Kristoffer Peterson kritade under fredagen på ett kontrakt till 2028 med nederländska Fortuna Sittard.

Under lördagen ställdes Fortuna Sittard mot Heracles Almelo i Eredivisie och svensken fick jubla för första gången sedan i mars.

Peterson stod för lagets enda mål i matchen som slutade 1–1. Senast han nätade var mot just Heracles för 266 dagar sedan.

Peterson har tidigare representerat Heracles Almelo men även Utrecht och Roda.

31-åringen spelade för svenska Sävedalens IF innan det bar av mot Liverpools akademi 2011.