Pisa förlorade bottenmötet – efter två röda kort

Det går inget vidare för Oscar Hiljemarks Pisa just nu.

I dag ställdes man mot bottenkonkurrenten Cremonese – och föll med 3-0.

Detta efter att man dragit på sig två röda kort.

Med 35 spelade matcher hade Pisa spelat in 18 poäng och låg sist i Serie A.

Med 36 matcher spelade har Oscar Hiljemarks lag förlorat för 22:a gången denna säsong.

Dagens match borta mot Cremonese slutade med en 3-0-seger för hemmalaget efter att Jamie Vardy tagit ledningen i den 31:a minuten. Målet från engelsmannen kom också sju minuter efter att Rosen Bozhinov dragit på sig sitt andra gula kort och visats ut.

I inledningen av den andra akten utökade Federico Bonazzoli hemmalagets ledning innan Pisas Felipe Loyola drog på sitt ett direkt rött kort i matchminut 57 – vilket alltså var lagets andra utvisning i matchen.

3-0-målet från David Okereke kom med fyra ordinarie minuter kvar att spela och innebar att Cremonese nu har en poäng upp till Lecce på säker mark.