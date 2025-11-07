Pisa tog första segern i Serie A – på 34 år
De har väntat länge.
Idag kom den – Pisas första seger i Serie A på 34 år.
Detta då man besegrade Cremonese med 1-0.
År 1991. Det var den senaste gången Pisa vann en match i Serie A – fram till idag.
Under fredagskvällen tog nämligen nykomlingen mot Cremonese hemma och skulle vinna med 1-0. Detta efter att Idrissa Touré gjort matchens enda mål i den 75:e minuten då han nickade in det som blev lagets första seger i ligan under årets säsong.
Just nu är Pisa på en 15:e-plats i ligan efter 15 omgångar. Ner till nedflyttningsplatserna har man just nu tre poäng.
