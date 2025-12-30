Pjanic besked: ”Jag har avslutat min karriär”

Miralem Pjanić har inte haft en klubb sedan i somras.

Nu berättar bosniern att hans tid som fotbollsspelare är förbi.

– Jag kommer inte att spela mer, säger han till Tuttosport.

Foto: Alamy

Miralem Pjanić, 35, har spelat för klubbar som Metz, Lyon, Roma, Juventus, Barcelona, Besiktas och CSKA Moskva.

Den senaste klubbadressen flyttade han till mitt under Rysslands invasionskrig med Ukraina där han verkade i ett knappt år.

Sedan i somras har dock Pjanić varit utan klubb och det har sedan dess inte stått klart hur hans framtid som fotbollsspelare såg ut – fram till nu.

I en intervju med italienska Tuttosport berättar mittfältaren att han har gjort sina sista minuter på fotbollsplanen.

– Jag kommer inte att spela mer, jag har avslutat min karriär, säger han och fortsätter:

– Nu bor jag i Dubai och är inte längre en fotbollsspelare utan en pappa till min lilla son, han är min prioritet.

I Miralem Pjanić pokalskåp finns bland annat fyra Scudetto-pokaler, en trofé från Copa del Rey samt utmärkelsen som Serie A:s bästa spelare 2014.