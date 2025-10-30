Prenumerera

Foto: Alamy

Pogba kan göra comeback – efter två år

Casper Nordqvist
Paul Pogba har inte spelat fotboll sedan september 2023.
Men till helgen kan förre världsmästaren göra efterlängtad comeback.

3 september 2023 spelade Paul Pogba sin senaste fotbollsmatch, det för Juventus i Serie A.

Därefter åkte fransmannen dit för dopingbrott, något han tvingades avtjäna 18 månaders avstängning för.

I somras skrev Pogba på för Monaco men hittills har det inte blivit några matcher – men det kan det bli ändring på till helgen.

– Ja det är möjligt att han ansluter till gruppen, säger tränaren Sébastien Pocognoli till L’Equipe inför matchen mot Paris FC.

