Arsenal föll mot Manchester City i seriefinalen i Premier League.

FotbollDirekt har tagit hjälp av superdatorn BETSiE för att se hur stor chans Arsenal har att säkra titeln.

Arsenal har toppat Premier League-tabellen de senaste 197 av 257 dagarna. I söndagens match mot Manchester City föll ”Gunners” och vad som länge såg ut som en stor ledning i tabellen har krympt till tre poäng.

FotbollDirekt har tagit hjälp av superdatorn BETSiE för att se hur mycket Arsenals förlust påverkat slutspurten i ligan. Är Arsenal favoriter att vinna Premier League eller har Manchester Citys form växt sig allt för stark?

Arsenal imponerade stort under den första halvan av Premier League den här säsongen. På senare tid har Londonklubben haft det tufft med resultatet, även utanför ligaspelet med både uttåg ur FA-cupen och finalförlust i ligacupen.

Så stor är chansen at Arsenal vinner Premier League

Under söndagen spelades en för många direkt avgörande match i Premier League när Arsenal gästade Manchester City på Etihad Stadium. Erling Haaland blev hjälte när City tog en blytung 2-1-seger.

Inför matchen gav superdatorn BETSiE Arsenal en chans på runt 80 procent att vinna ligan. Efter söndagens resultat har favoritskapet minskat ordentligt. Nu visar BETSiE på att det är 64 procent chans att ”Gunners” säkrar titeln medan City ligger på 36 procent.

Arsenal ställs närmast mot Newcastle United och de återstående omgångarna mot Fulham, West Ham, Burnley och Crystal Palace.

✔️ BETSiE använder omfattande matchdata, lagens ekonomi och spelarvärde för att förutsäga kommande matchresultat. Den simulerar Premier League-säsongen tusentals gånger för att beräkna varje lags chanser.