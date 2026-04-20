Legendaren tar över Rumäniens landslag

Rumänien missade VM efter förlusten i playoff-semifinalen mot Turkiet.

Nu har det rumänska fotbollförbundet presenterat sin nya förbundskapten. Det är den förre storspelaren Gheorghe Hagi som tar över landslaget.

Hagi är en legendar i Rumänien och gjorde, under sin spelarkarriär, 35 mål på 124 A-landskamper. Han har även representerat storklubbar som Barcelona och Real Madrid.

– Det är en stor ära och ett stort ansvar att få representera Rumänien ännu en gång, som jag gjorde som spelare och jag hoppas kunna göra det som tränare, säger Hagi i ett uttalande.

61-åringen har tidigare varit förbundskapten i Rumänien under 2001.