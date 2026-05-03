Porto bärgade första ligatiteln sedan 2022

Den portugisiska högstaligan har fått sin mästare för säsongen 2025/2026.

De heter Porto och fick lyfta titeln efter segern mot Alverca.

Tre omgångar återstår att spela av den portugisiska ligan. Däremot kommer inget lag att gå om Porto i toppen.

Jan Bednareks mål i den 40:e minuten mot Alverca innebär att storklubben nu har spelat in 85 poäng på 32 matcher och har skapat ett ointagligt försprång ner till Benfica på andraplatsen.

En spelare som både fick chansen att spela från start, och fullfölja hela matchen, var den förre Hammarby-anfallaren Deniz Gül. 21-åringen, som valt att spela fö Turkiet i stället för Sverige, gjorde sin 27:e ligamatch för säsongen när hans Porto kröntes till portugisiska mästare.

Titeln var Portos första sedan säsongen 2022. Sedan dess har Benfica vunnit en gång och Sporting de två efterföljande åren.