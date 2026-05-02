Uppgifter: Efter ryktena – erbjuder Mourinho kontrakt

José Mourinho uppges vara aktuell för att ta över Real Madrid.

Nu har Benfica erbjudit portugisen ett nytt kontrakt.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolò Schira.

Real Madrid letar efter en ny huvudtränare sedan Xabi Alonso sparkades under vintern. Alvaro Arbeloa har sedan dess agerat tillfällig tränare och nyligen har José Mourinho nämnts som en potentiell ersättare.

Detta tillsammans med namn som Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino och Zinedine Zidane nämnts.

För någon dag sedan uppgav Mourinho själv att han inte hade hört någonting från ledningen i ”Los Blancos” gällande ett framtida jobb.

Med ett avtal som sträcker sig fram till 2027 ser alltså portugisen ut att bli kvar i Benfica, minst ett år till.

Nu rapporterar nämligen transferjournalisten Nicolò Schira att Lissabon-klubben planerar att erbjuda Mourinho ett avtal som sträcker sig fram till sommaren 2028.

Samma Schira skriver dock att Real Madrid fortsatt finns med i bilden kring hans framtid och att det återstår att se vad framtiden mynnar ut i.



