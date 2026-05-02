Stora hyllningar efter Gyökeres succé: ”Har nått en ny höjd”

Han är Arsenals bästa målskytt sedan 2019.

Nu hyllas Viktor Gyökeres efter succékvällen mot Fulham.

”Hans spel har nått en annan höjd den senaste veckan”, skriver Football London.

Under lördagen stod Viktor Gyökeres för dubbla mål och en assist när Arsenal besegrade Fulham i Premier League.

Redan i den ni nionde minuten spelade Bukayo Saka fram svensken till ett läge han inte kunde missa, vilket innebar att Gyökeres gjorde sitt 13:e ligamål för säsongen. Målet var även Blågult-anfallarens andra denna vecka, då han även gjorde mål mot Atletico Madrid i Champions League-semifinalen i onsdags.

Det skulle dock komma mer från den svenska playoff-hjälten som, efter att Saka själv gjort ett mål, nickade in 3-0 i den 49:e minuten. Det målet innebar också att Gyökeres nu har gjort 14 ligamål denna säsong och totalt 21 mål i alla tävlingar denna säsong. Därför har 27-åringen från Aspudden nu klättrat högst upp på listan över Arsenals bästa målskyttar under en säsong sedan säsongen 2018/19 – då Pierre-Emerick Aubameyang gjorde hela 31 mål för London-klubben.

Läser man den brittiska pressen efter Londonderbyt på Emirates är tonaliteten densamma hos tidningarna. Gyökeres hyllas unisont och får höga betyg.

Sajten Football London delar ut betyget 9 av10 till svensken och skriver:

”Rätt plats, rätt tidpunkt, och svensken fortsätter sin fina form från onsdagskvällen. Hans spel har nått en annan höjd den senaste veckan, och hans targetspel inför Sakas mål var hans bästa för säsongen”.

Detsamma gäller The Sun.

”Onsdagens insats mot Atletico Madrid var en av Gyökeres bästa i en Arsenal-tröja – den här kanske var ännu bättre.. Hans öppningsmål var precis vad Arsenal värvade honom för att göra, att gå in i straffområdet vid rätt tidpunkt för att skapa chanser”, skriver The Sun.

Enligt FotMob var anfallarens insats värd 9,1 av 10 stjärnor. Goal tycker i sin tur att insatsen var värd en åtta.

”Bröt dödläget med den typen av mål han köptes för att göra och sedan assisterade han Saka för att göra Arsenals andra mål. Det bästa väntade dock, då svensken gjorde det anmärkningsvärt bra och styrde in Trossards höga inlägg i nätet”, skriver Goal.