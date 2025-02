Postecoglous ord mot kritikerna: ”Agenda-drivna”

Tottenham Hotspur förlorade mot Aston Villa och åkte ur FA-cupen.

Efter matchen stämde tränare Ange Postecoglou upp och gick hårt mot lagets kritiker.

– Det är bara agenda-drivna grejer, sade tränaren efter matchen enligt The Standard.

Förlust mot Liverpool i ligacup-semifinalen under torsdagen, ytterligare ett uttåg under söndagen.



Det är verkligheten för Ange Postecoglous hårt skadedrabbade Tottenham Hotspur som förlorade med uddamålet mot Aston Villa under söndagen (2-1).



Efter matchen mötte Spurs grek-australienska tränare pressen – och försvarade sitt manskap.



– Vi hade elva spelare från förstalaget frånvarande idag. Vi startade med fyra tonåringar och en 21-årig målvakt som som mötte ett av de bästa lagen i landet, på bortaplan, säger Postecoglou enligt The Standard.



Hur han ser på sin egen instats under säsongen, och ryktena om hans framtid i Spurs, säger sig Postecoglou inte bry sig om.



– Jag bryr mig inte om mig själv. Folk kommer att bedöma mig men du kan inte klandra spelargruppen för det som händer. De har gett allt vad de kan.



Vidare pratar tränaren om att den förhållandevis smala spelargruppen får utstå allt för mycket kritik.



– Det kan inte vara så att folk tänker att det är en ursäkt. Det är inte i närheten av den objektiva analysen. Det är bara agenda-drivna grejer. Om det handlar om att få mig sparkad, bra för dem – gå för det en miljon gånger. Vad gäller spelarna, vad de har gett under de senaste två och en halv månader har varit enastående. Jag kan inte prata gott nog om dem, avslutar Postecoglou.