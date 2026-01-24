Priske fick debutera för Birmingham

August Priske, 21, har lämnat Djurgården.

Under lördagen fick han göra debut för sin nya klubb Birmingham City.

Foto: Alamy

I veckan kom beskedet att Djurgården säljer August Priske till Birmingham. Enligt Tipsbladet gick övergången loss på runt 75 miljoner svenska kronor vilket gör att övergången blir klubbens näst största.

Priske fick debutera under lördagen när Birmingham mötte Stoke. Inhoppet skedde i den 56:e minuten.

Av lokaltidningen Birmingham Live tilldelas han 6/10 i betyg.

”Välkommen till Championship. Priske blev omkullkastad och fick ett par törnar, utan att få frisparken. Han verkar vara arbetsvillig”, skriver Birmingham Live.

Matchen slutade 1–1.