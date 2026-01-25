Priske hyllades efter debuten: ”Kommer göra skillnad”

August Priske har lämnat Djurgården.

Under lördagen debuterade dansken för Birmingham City.

”Verkar vara villig att arbeta”, skriver tidningen Birmingham Mail.

Foto: Alamy

August Priske lämnade Djurgårdens IF tidigare i veckan för spel i Championship-laget Birmingham City. Under lördagen fick den danska anfallaren debutera när han byttes in i den 56:e minuten mot Stoke City.

Priskes debut präglade av tufft spel där 21-åringen gjordes ner ett antal gånger av Stoke-spelarna.

– Jag tyckte att vi kunde ha fått en straff – åtminstone en. Det deras mittbackar gjorde mot August Priske… Jag vet inte vad det är, säger Birminghams tränare Chris Davies till tidningen Birmingham Mail.

Samma tidningen gav den allsvenska skyttekungen ett godkänt betyg efter hans insats.

”Välkommen till Championship. Priske kastades omkring och sparkades några gånger utan att få frispark. Han verkar vara villig att arbeta.”, skrev tidningen och gav 21-åringen en sexa i betyg.

Förutom Priske, fick även Ibrahim Osman och Jhon Solís debutera. Tränaren Davies var nöjd med alla tre.

– Som jag har sagt många gånger, det viktigaste är om vi kan komma ut ur januari bättre än vi kom in. Jag tror att man kan se på de tre spelarna att de kommer att göra oss starkare. De är alla unga. De är alla hungriga.