Foto: Bildbyrån

Protest i Danmark – Bröndbyfans kastade in nallebjörnar

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Oväntade scener i Danmark.
Bröndbys supportrar protesterade mot sena matchtider genom att kasta in nallebjörnar under matchen mot Fredericia.

Foto: Bildbyrån


När klockan närmade sig 27 minuter tvingades Bröndbys målvakt Patrick Pentz pausa spelet – planen fylldes av nallebjörnar.

Anledningen var en protest mot att matchen startade först klockan 20.00, något som supportrarna menar gör att barn inte kan se laget spela.

På läktaren syntes en banderoll med texten: ”Godnatt, till Bröndbys yngsta fans.”

Trots nallekaoset kunde Bröndby vinna matchen med 2–0.

